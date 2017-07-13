ЕИБ добавил Грузии 3,5 млн евро на реабилитацию гидроэлектростанций

Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Грузии дополнительно 3,5 миллионов евро на реабилитацию ВарднилГЭС и ИнгуриГЭС. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующий финансовый контракт 13 июля в Батуми подписали министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак.

Эта сумма будет добавлена к ранее выделенному ЕИБ финансовому ресурсу в размере 20 млн евро, который предназначался для завершения работ по реабилитации ВарндилГЭС.

В рамках проекта предусмотрены восстановление двух агрегатов (№1 и №5) ИнгуриГЭС, реабилитация каскада ВарднилГЭС, усиление мер безопасности на Гальском водохранилище и Варднильском канале.

С целью поддержки проекта ЕИБ выделил Грузии грант в размере 5 млн евро. Осуществляет проект ООО «ИнгурГЭС».

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