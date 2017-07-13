Министр обороны Грузии считает «российскую угрозу» реальной

Тбилиси, , 14:51 — REGNUM Угроза «военной агрессии» со стороны России реальна и исходит она от «оккупированных территорий», считает министр обороны Грузии Леван Изория. Как он заявил журналистам, в таких условиях прямой диалог с Россией нецелесообразен, так как правительство Грузии не видит с российской стороны шагов, направленных к деоккупации грузинских территорий.

Что касается угрозы со стороны России и «оккупированных территорий», этот вопрос, по словам министра, внесен в качестве главной угрозы в стратегический документ, который его ведомство представило в этом году.

«В этом году мы представили документ стратегического обзора, первая часть которого касается анализа угроз, и, естественно, главная угроза, которая стоит перед страной, исходит от оккупированных территорий. Соответственно, эта угроза реальна, тем более, что здесь представлены российские воинские части. Речь идет о 10 тысячах военнослужащих, современной военной технике, и это дает основания думать, что эта угроза реальна», — пояснил министр обороны.

По его словам, правительство Грузии должно сделать все для сдерживания исходящих от России угроз. Такую возможность министр видит в продолжении переговоров с Россией в международном формате.