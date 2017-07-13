Премьер Грузии: Действия России нарушили баланс в регионе

Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что действия России в Грузии и на Украине нарушили баланс на Южном Кавказе и в регионе Черного моря. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом премьер заявил на 14-й международной конференции «Европейский путь Грузии — обеспечение региональной стабильности», которая открылась 13 июля в Батуми. Он подчеркнул, что его правительство придерживается курса на мирное урегулирование конфликта и тесно сотрудничает в этом вопросе с международными организациями.

«Вы знаете, что для нас важно мирное урегулирование конфликта. В этом отношении большую нагрузку несет поддержка института специального представителя Евросоюза, сопредседателей Женевских международных переговоров, Миссии наблюдателей ЕС и других организаций. К сожалению, несмотря на эти усилия, ситуация в оккупированных регионах по-прежнему очень сложная. Оккупация Абхазии и Цхинвальского региона, так же, как и действия России на Украине и милитаризация этих регионов нарушили баланс и ухудшили состояние безопасности на Южном Кавказе и в регионе Черного моря», — заявил Квирикашвили.

По его словам, Россия ежедневно продолжает политику «оккупации и фактической аннексии», перманентно укрепляет «линию оккупации» колючими заграждениями, искусственными барьерами и пограничными знаками.

«Максимально ограничена свобода передвижения на линии оккупации, закрываются так называемые пропускные пункты, продолжаются задержания и похищения людей по поводу незаконного пересечения так называемой границы. Все это наносит значительный ущерб мирным усилиям Грузии и мирового сообщества и создает угрозу миру и безопасности всего региона», — заявил премьер.

Он подчеркнул особое значение консолидации усилий мирового сообщества по мирному урегулированию конфликта, которые могут принудить Россию к выполнению своих международных обязательств.

«Важно, чтобы наши совместные усилия были более эффективными, а миротворческий процесс — последовательным и ориентированным на результаты», — заявил Квирикашвили и еще раз призвал международных партнеров к усилению поддержки Грузии в этом вопросе.