Белоруссия хочет снять с себя американские санкции

Минск, , 15:22 — REGNUM Между США и Белоруссией в течение последних лет происходит нормализация отношений, заявил 13 июля временный поверенный в делах Белоруссии в США Павел Шидловский, сообщает БЕЛТА.

По его словам, одним из результатов «улучшения атмосферы двусторонних отношений» между странами стало приостановление санкций в отношении предприятий концерна «Белнефтехим». В дальнейшем правительство республики планирует полностью снять с Белоруссии американские санкции.

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«Мы работаем над тем, чтобы эти (американские) санкции были сняты полностью», — сказал Шидловский.

Он отметил «позитивные консультации» МИД Белоруссии с Госдепом США и добавил, что между странами продолжают развиваться экономические отношения. При этом Шидловский подчеркнул, что «есть еще определенные стереотипы» у США в отношении Белоруссии, но, тем не менее, «идет движение навстречу» друг другу.

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Напомним, ранее замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что в течение года американские санкции с Белоруссии вряд ли будут сняты, на это потребуется больше времени.

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