Во Франции открылся франко-германский саммит

Париж, , 15:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель открыли 19 ежегодный саммит между двумя крупнейшими странами ЕС, сообщает 13 июля Associated Press.

Двусторонняя встреча будет посвящена вопросам безопасности, обороны и укреплению Европейского союза.

Переговоры между двумя лидерами начались совместной детской игрой на севере Парижа. Дети из Германии смешались с детьми из Франции.

Меркель и Макрон отвечали на серьезные вопросы об интеграции и религии, а также сказали несколько приветственных слов на языке другой стороны.

Президент Франции подчеркнул, что Германия должна двигаться в направлении корректировки сложившейся дисфункции еврозоны.

Напомним, Франция и Германия играют ключевую роль в европейском союзе. Тем не менее в последнее время ЕС переживает не лучшие времена, что придает двустороннему саммиту большую актуальность.

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