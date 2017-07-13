Четверг, 13 Июля 2017 года
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Во Франции открылся франко-германский саммит

Политика

Лидеры двух стран поиграли в детские игры

Париж, 13 июля 2017, 15:14 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель открыли 19 ежегодный саммит между двумя крупнейшими странами ЕС, сообщает 13 июля Associated Press.

Двусторонняя встреча будет посвящена вопросам безопасности, обороны и укреплению Европейского союза.

Переговоры между двумя лидерами начались совместной детской игрой на севере Парижа. Дети из Германии смешались с детьми из Франции.

Меркель и Макрон отвечали на серьезные вопросы об интеграции и религии, а также сказали несколько приветственных слов на языке другой стороны.

Президент Франции подчеркнул, что Германия должна двигаться в направлении корректировки сложившейся дисфункции еврозоны.

Напомним, Франция и Германия играют ключевую роль в европейском союзе. Тем не менее в последнее время ЕС переживает не лучшие времена, что придает двустороннему саммиту большую актуальность.

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