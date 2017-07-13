Эйфелева башня: Закрываюсь из-за Трампа

Париж, , 14:41 — REGNUM Вход в Эйфелеву башню будет недоступен для посетителей в период визита в Париж президента США Дональда Трампа. Соответствующее сообщение опубликовано 13 июля от имени достопримечательности в ее официальном микроблоге в Twitter.

«В порядке исключения я буду закрыта с 14.30 (15.30 мск) 13 июля и до 14 июля включительно. Я вновь открою двери в 9.00 (10.00 мск) 15 июля», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что вечером 13 июля в ресторане Jules Verne, находящемся на втором ярусе башни, состоится ужин президента Франции Эммануэля Макрона и его американского коллеги Дональда Трампа. На ужине будут присутствовать и первые леди обеих стран — Брижит Макрон и Меланья Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный визит главы Соединенных Штатов Америки в Париж приурочен к государственному празднику — Дню взятия Бастилии, который французы отмечают 14 июля. Отмечается и другая памятная дата — 100 лет с момента вступления войск США в Первую мировую войну.

Дональд Трамп прибыл во Францию 13 июля, его визит продлится два дня. Американский лидер примет участие в торжественной церемонии в Доме инвалидов и побывает на могиле Наполеона.

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