Российско-египетское учение ВДВ впервые пройдет в России

Москва, , 14:41 — REGNUM Российские и египетские десантники договорились о проведении совместного тактического учения на территории РФ. Учение Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта будет проходить на территории России впервые, сообщили в Минобороны РФ.

Представители ВДВ России и специалисты Парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта согласовали тему и условия проведения совместного мероприятия боевой подготовки.

Несколько рабочих встреч с военными экспертами из Египта российские десантники провели на одном из полигонов ВДВ России, в Краснодарском крае. Там они ознакомились с воздушно-десантной подготовкой российских «голубых беретов».

Совместное тактическое учение ВДВ России и Египта пройдет в сентябре 2017 года на территории РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2016 года впервые в истории подразделение российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) со своим вооружением и техникой прибыла в Египет для участия в совместном международном учении.

Напомним, международное учение проводилось в соответствии с планом Минобороны РФ и договоренностями с египетской стороной.

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