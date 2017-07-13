Регионы обяжут отчитываться о привлекаемых к работе мигрантах

Москва, , 14:38 — REGNUM Законопроект, позволяющий гражданам обращаться с жалобами в МФЦ на нарушение миграционного законодательства, намерены внести в Госдуму депутаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания президиума Совета законодателей.

«Сегодня мы предлагаем, чтобы подача обращений граждан на нарушение миграционного законодательства осуществлялась по упрощенной процедуре в МФЦ и вела к обязательным выездным проверочным мероприятиям», — предложила Яровая.

Кроме того, депутат обратила внимание на то, что регионы уже получили право публично объявлять о количестве и специализации привлекаемой в регион иностранной рабочей силы.

«Мы видим, что сегодня регионы не почувствовали свою ответственность перед жителями и эти полномочия не осуществляют, хотя изначально целеполагание было именно таким. Поэтому мы предлагаем внести в закон дополнительную норму, которая будет обязывать их размещать такую информацию на электронных ресурсах заксобраний и региональных правительств», — сказала она.

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