«Хозяин» Молдавии Плахотнюк: Приднестровье может взорваться в любой момент

Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Председатель правящей Демократической партии Молдавии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк потребовал вывода российских войск и вооружений из Приднестровья. Выступая в Нью-Йорке на заседании совета Социнтерна, вице-председателем которого он является, Плахотнюк также выступил за замену нынешней миротворческой операции под эгидой РФ на гражданскую миссию по мандатом ООН или ОБСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лидер молдавских демократов сказал, что переговоры по молдавско-приднестровскому урегулированию в разных форматах идут уже 25 лет, но формулы урегулирования и «света в конце туннеля» до сих пор нет. Плахотнюк также заявил все эти годы в Кишиневе радовались «хотя бы сохранению мира», но события в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014 году показывают, что тлеющие региональные конфликты могут взорваться в любой момент по причине российской «идеологии реваншизма и экспансии».

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Молдавии потребовал в ОБСЕ ухода России из Приднестровья