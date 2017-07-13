Бунт в ВСУ: солдаты 54-й механизированной бригады объявили голодовку

Киев, , 14:37 — REGNUM 12 июля часть военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая находятся на полигоне в Башкировке под Чугуевом в Харьковской области, объявила голодовку. Об этом на своей странице в Facebook написала военнослужащая 54 ОМБр Яна Червоная.

По её словам, таким образом, солдаты протестуют против принудительного перевода военных в другие части ВСУ. При этом Червоная отмечает, что в своих действиях командование бригады руководствуется несуществующими рапортами.

«Бойцам были вручены приказы на перевод их по 6 разным бригадам ВСУ. В приказе четко указано — «на основании рапорта бойца». Так вот, товарищ комбриг заигрался: рапортов не было», — заверяет Червоная.

Она обвинила комбрига в нарушении правил прохождения воинской службы.

«По приказам мы требуем полного расследования, на основании каких рапортов бригада так подсуетилась», — отмечает Червоная.

В свою очередь ситуацию прокомментировала пресс-служба Сухопутных войск Украины: для расследования инцидента в ОК «Восток» создана специальная комиссия.

«Для выяснения причин и обстоятельств ситуации, которая сложилась в 54-й отдельной механизированной бригаде с перемещением военнослужащих бригады в другие воинские части, командующим войсками оперативного командования «Восток» принято решение отправить в бригаду комиссию», — пояснили в сухопутных войсках.

Отмечается, что вопрос находится на личном контроле командующего войсками ОК «Восток».

При этом пресс-служба Министерства обороны Украины информирует, что министр обороны Украины Степан Полторак на встрече с командующим войсками США в Европе генералом Беном Ходжесом заявил о необходимости увеличить количество полигонов для проведения учений с инструкторами стран НАТО.

«Я уверен, что мы должны расширить географию проведения учений с участием инструкторов стран Альянса на украинских полигонах», — сказал Полторак.

Он заверил, что помощь военнослужащих из стран НАТО даёт заметные практические результаты. «Прохождение тренировочных программ поспособствовало уменьшению численности потерь в Донбассе и получению преимущества в военных операциях. Министр обороны также проинформировал генерала Ходжеса о планах по развитию учебно-материальной базы и улучшению инфраструктуры военных городков и полигонов».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что командование штаба «АТО» нарушает права украинских солдат, которые страдают от плохого продовольственного обеспечения.

«В связи с этим, командиры подразделений вынуждены напрямую просить помощь у волонтеров и общественных организаций. По их зову, в зону так называемой «АТО» прибыли представители пяти делегаций международных и украинских благотворительных фондов и общественных организаций», — рассказал Басурин.