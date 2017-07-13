Песков прокомментировал заявление Трампа о встрече с Путиным

Москва, , 14:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что президент США был «жестким» во время общения с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге (Германия).

«Президент (Дональд Трамп) задавал прямо и четко вопросы, которые его интересовали, — сообщил представитель Кремля журналистам. — На что получал довольно исчерпывающие и прямые ответы президента Путина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2017 г. в Гамбурге в рамках саммита G20 состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Вместо запланированных 35 минут беседа лидеров двух государств продолжалась более двух часов.

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