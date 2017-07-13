Представитель ЛНР выступил в Европарламенте в поддержку Донбасса

Луганск, , 14:18 — REGNUM В международной конференции «В поддержку народа Донбасса», которая состоялась в сессионном зале Европарламента в Брюсселе, принял участие представитель ЛНР, член президиума Федерации профсоюзов республики Андрей Кочетов. Об этом 13 июля сообщил представитель Федерации профсоюзов ЛНР.

«На мероприятии, которое организовала группа депутатов Европарламента, в том числе Элеонора Форенза, Татьяна Жданок, Мигель Виегас, Хавьер Каузо Пермуй, рассматривалась ситуация в Донбассе с точки зрения именно жителей Донбасса», — рассказали профсоюзные лидеры Луганска.

«Никогда еще в здании Европарламента не звучал голос народа Донбасса. И я знаю, что этот факт очень многих расстроил в этом здании. Но нас это не смущает. Важно, чтобы наша точка зрения была услышана. Мы будем бороться за признание республик Донбасса!» — отметила итальянка Элеонора Форенза на открытии конференции.

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Евродепутат рассказала европейцам, что «именно Украина осуществляет агрессию против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, а СМИ Европейского Союза лгут о происходящем в Донбассе».

«Я не так давно сама была на Донбассе и имела возможность увидеть все своими глазами. И я знаю, что не Россия воюет против Донбасса, а Украина. И я выступаю против политики наших СМИ, которые нам лгут. И делают это постоянно. Именно в противовес этому мы решили организовать такое мероприятие. Мы не хотим замалчивать убийство людей на Донбассе. Мы точно не хотим молчать в такое ответственное время. Нас часто обвиняют, что мы на стороне террористов. Но это не так. Мы на стороне людей. Мы за самоопределение народов. А народ Донбасса свой выбор уже сделал», — констатировала Элеонора Форенза.

Лидер профсоюза ЛНР Кочетов передал председателю Европейского парламента Антонио Таяни обращение жителей Донбасса, а также материалы об угрожающей экологической ситуации на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Донбасса. В ходе выступления Кочетов пригласил депутатов Европарламента посетить республику и принять участие в торжествах по случаю Дня шахтера. Читайте также: В Луганске проходит круглый стол «по проблемам экоцида»

Представитель Италии в Европарламенте заявил, что в ЕС молча смотрят на возродившийся фашизм на Украине.

«Мы уже несколько раз были на Донбассе и видели все, что там происходит. Многие люди потеряли свои жизни на Украине. Много страшных смертей. Получается, что мы молча смотрим на то, что на Украине возрождается фашизм. В этом здании принимаются многие решения. И эти решения носят уже совсем не демократический характер. Мы не имеем права молчать», — подчеркнул лидер итальянской группы «Банда Бассотти» Давид Качиони.

Итальянский писатель заявил, что киевские власти являются «прямыми наследниками властей фашистской Германии».

«Это очень важно, что сегодня мы говорим о Донбассе. Если бы не мы, в здании Европарламента стояла бы тишина. Они делают вид, что все хорошо. Но мы с вами знаем, что такая тишина способствует возрождению нацизма. Я вижу много параллелей между тем, что происходит на Украине, и тем, как становился фашизм в Германии. Я точно знаю, что Киев идет тем же путем, что и Гитлер в 30-е годы. Агрессия против территории Донбасса входила в его планы. И Киев также стремится оставить Донбасс без жителей. Этот проект зародился давно и является наследием планов Берлина ещё 1939 года. И в своей книге я как раз говорил о том, что Киев — это современные наследники Гитлера. И мы должны говорить об этом с позиции антифашизма. Мы должны поддерживать Донбасс», — подчеркнул писатель-антифашист Сильвио Маркони.

Татьяна Жданок из Латвии считает, что на Украине реализуется проект, который уже был опробован на Латвии.

«Я представляю Латвию — страну, где наиболее активно нарушаются права русскоговорящих людей. Страну, где людей делят на сорта. Я вижу, как это специально переносятся уже и на другие страны. В частности, на Украину, где это деление произошло в наиболее жестоком виде. Несмотря на референдумы в Крыму и в Донбассе, их жителей объявляют людьми второго сорта, которые не имеют права голоса в своих странах. Надеюсь, на примере брексита Европа сможет понять, что это обман и двойные стандарты. Мы много обращались в разные организации по поводу статуса русского языка на Украине. Но сейчас наши усилия уже сведены к нулю после майдана. Я защищалась когда-то в Донецке. И я делаю все возможное для этих людей», — отметила евродепутат Жданок.

Мигель Виегас заявил, что вместе с коллегами сделает все возможное, для международного признания ДНР и ЛНР, а также выразил слова поддержки.

«Я заявляю, что мы полностью солидарны с жителями Донбасса. Мы отслеживаем все события. Мы знаем, что ваш народ пал жертвой нападок со стороны ЕС руками украинских нацистов. Мы сделаем все возможное для того, чтобы ваши республики были признаны. Вы можете на нас полностью рассчитывать. Мы с вами готовы быть до конца», — подчеркнул евродепутат из Португалии Виегас.