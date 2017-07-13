В Бразилии сменили генерального прокурора

Бразилиа, , 14:16 — REGNUM Верхняя палата парламента Бразилии в ходе пленарного заседания 12 июля одобрила назначение нового генерального прокурора Ракель Додж, которая станет первой женщиной, занявшей этот пост, несущий основную нагрузку и ответственность в борьбе с коррупцией, сообщает El Periódico.

Следующий генеральный прокурор пообещала проявить твердость в борьбе с коррупцией в отношении как президента Мишела Темера, так и многих депутатов почти всего парламентского спектра, заявив, что «никто не может быть выше закона».

Додж, которая придет на смену Родригу Джаноту, перед назначением два десятилетия проработала в прокуратуре. Нынешний прокурор Джанот занимал эту должность с 2013 года, и срок его полномочий истекает в сентябре 2017 года.

Уходящего прокурора считают цепким и беспощадным в борьбе с коррупцией, именно во время его пребывания на должности произошел крупный коррупционный скандал в государственной нефтяной компании Petrobras.

Это расследование привело к тюремному заключению влиятельных бизнесменов и руководителей десятка бразильских политических партий, а также к осуждению на 9 с половиной лет лишения свободы бывшего президента Луиса Игнасио Лула да Силвы.

Кроме того, Джанот принял решение предъявить и направить в Верховный суд на рассмотрение обвинения в коррупции действующему президенту страны.

Выбор генерального прокурора в Бразилии производится на основе списка из трех имен, представляемых прокуратурой президенту страны, который выбирает одного из них и предлагает на утверждение Сенату, ответственному за окончательное решение.