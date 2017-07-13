Исламист убил четырех полицейских в Пакистане

Исламабад, , 14:15 — REGNUM Бандит, исповедующий радикальные исламистские взгляды, убил четырех полицейских в пакистанском городе Кветта, сообщает 13 июля Reueters.

Среди убитых сотрудников правопорядка один полицейский занимал высокий пост в правоохранительных органах: он был суперинтендантом полиции.

Ответственность за преступление взяло движение «Техрик-е Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Суперинтендант полиции Мубарак Шах был убит в момент, когда направлялся к своему месту работы. Его автомобиль был атакован четырьмя мотоциклистами.

«Голова и верхние части тела были поражены нападавшими», — заявил представитель полиции Мухаммад Султан, добавив, что помимо погибших один полицейский получил тяжелое ранения.

Напомним, город Кветта является столицей пакистанской провинции Белуджистан, здесь активную деятельность ведут террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также движения «Техрик-е талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последнее и совершило нападение на сотрудников полиции.

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