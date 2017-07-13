Путин едет в Белгородскую область

Белгород, , 14:02 — REGNUM Президент Владимир Путин посетит Белгородскую область с рабочим визитом 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В преддверии празднования Дня металлурга который отмечается 16 июля, президент посетит Лебединский горно-обогатительный комбинат в городе Губкин. В 2017 году предприятие празднует 50-летний юбилей.

Кроме встречи с сотрудниками Лебединского ГОКа у президента запланирована встреча с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 июля Евгения Савченко выбрали кандидатом в губернаторы Белгородской области на конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Шестой губернаторский срок Савченко истекает в сентябре 2017 года. О намерении баллотироваться он заявил еще в феврале, когда в СМИ обсуждалась его возможная отставка.

Решение Савченко сразу же поддержал Путин. На встрече с губернатором в Кремле он назвал Савченко «очень опытным и эффективным человеком» и пообещал позже решить, как организовать «юридическую, техническую сторону» его выдвижения в качестве кандидата.

Выборы губернатора Белгородской области состоятся 10 сентября 2017 года, в единый день голосования.

Сейчас известны имена трех будущих соперников Савченко: от ЛДПР на выборы пойдет помощник депутата Госдумы Константин Климашевский, от КПРФ — депутат Белгородской областной думы Станислав Панов, от «Справедливой России» — заместитель председателя комитета белгородской облдумы по образованию, молодежной политике и СМИ, директор ЗАО «Аспект Центр» Юрий Осетров.

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