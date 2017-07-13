На таджикско-афганской границе решено построить еще один мост

Душанбе, , 13:53 — REGNUM На юге Таджикистана дан старт реализации проекта, предусматривающего строительства моста, соединяющего Таджикистан и Афганистан, восстановление дорог и укрепление берегов реки Пяндж, сообщает представительство Европейского Союза в Таджикистане.

180-метровое сооружение соединит Фархорский район Таджикистана с афганской провинцией Тахар.

«Ожидается, что проект будет способствовать развитию местного частного сектора и рынков, способствуя миру, устойчивости и упрощению процедур торговли в регионе», — говорится в сообщении.

Для запуска нового проекта, который, как подчеркивают в представительстве, согласован с таджикским и афганским правительствами, район Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабадский район) на таджикско-афганской границе посетила делегация ЕС.

Строительство объектов обойдется в 16 млн евро (1,1 млрд рублей), его финансирование берет на себя Европейский Союз. Реализацией же проекта займутся фонд Ага Хана и фонд PATRIP (Региональная интеграционная программа Пакистана, Афганистана и Таджикистана).

Отметим, что общая протяженность таджикско-афганской границы составляет 1344 км, 84% которой проходит по реке Пяндж. Через нее уже построено семь мостов: шесть из них профинансированы фондом Ага Хана, один — спонсировали США.

Несмотря на то, что целью строительства мостов обозначается содействие экономическому развитию регионов и приграничной торговле, наблюдатели обеспокоены тем, что дополнительные пути перехода только увеличат наркотрафик и могут быть использованы в дальнейшем для переброски боевиков террористических группировок.

Стоит также напомнить о том, что в последние месяцы наблюдается обострение военно-политической обстановки на севере Афганистана близ таджикских рубежей. Всего менее месяца назад, 18 июня, в той самой провинции Тахар боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось захватить 10 поселков в уезде Хваджагар.