Слухи о редких поездках Медведева в регионы не состоятельны – Тимакова

Москва, , 13:51 — REGNUM Информация о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не ездит в регионы и не включен в региональную избирательную кампанию как глава партии «Единая Россия», не соответствует действительности, сообщила журналистам 13 июля пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова.

Комментируя публикацию в газете «Ведомости», в которой говорилось, что российский президент Владимир Путин посещает готовящихся к региональным выборам кандидатов, Тимакова отметила, что все не так, как пишет издание.

«Это абсолютно не соответствует действительности, — сказала пресс-секретарь главы правительства. — Медведев как председатель партии активно участвует в предвыборной кампании».

Тимакова предложила представителям прессы изучать официальный сайт правительства, на котором сообщается обо всех официальных поездках Медведева. Среди этих встреч есть и переговоры с главами регионов.

По словам Тимаковой, сейчас в графике главы правительства указаны встречи в пяти регионах. Именно в них в сентябре будут проходить выборы.

«В двух из них он уже был, в три собирается: в Великий Новгород, Краснодар (24 июля), Удмуртию», - уточнила она.

Что касается предыдущих поездок, за минувшие четыре месяца Медведев провел встречи с губернаторами регионов, в восьми из которых проходят выборы. Сравнивая с поездками в 2016 году, Тимакова констатировала снижение их интенсивности в 2017 году.

«Конечно, мы ездили во много раз больше, и результат там, кстати говоря, был очень хороший. Гораздо лучше, чем многие ожидали», — считает пресс-секретарь Медведева.

Напомним, 13 июля в «Ведомостях» вышла статье о том, что глава правительства, «вопреки ожиданиям партийцев, не включился в региональную избирательную кампанию».