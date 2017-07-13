В Патриотической платформе «ЕР» возмущены видероликом о «лесных братьях»

Москва, , 13:44 — REGNUM Председатель Патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин прокомментировал размещенный в Twitter фильм о «лесных братьях». В нем «партизаны» называются борцами с «советскими оккупантами».

«Запад никогда не прекращал мыслить и действовать в духе геополитического противоборства. Под лицемерные речи об исключительно оборонительном характере НАТО продолжает расширяться на Восток. Мы видим фальсификацию истории, стремление стереть память о подвиге советского народа, уничтожение памятников победителям, которое мы обсуждали на заседании Патриотической платформы 11 июля. Европейской общественности стоило бы вспомнить, к чему привела в 30-х годах прошлого века их русофобская паранойя, заигрывание с нацизмом и стремление натравить его на нашу страну, мюнхенский сговор. После обещаний НАТО о нерасширении на Восток в случае объединения Германии, мы знаем, что они лжецы. Теперь они показывают, что чувствуют себя духовными наследниками эсэсовцев, палачей, полицаев», — заявил председатель Патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин.

Напомним, 11 июля состоялось заседание Патриотической платформы «Единой России», которое было посвящено теме сохранения исторической памяти и принятому 22 июня Сеймом Польши закону о сносе памятников. Патриотическая платформа «Единой России» предложит Президиуму Генсовета партии обратиться к Президенту РФ, Правительству РФ и Государственной Думе РФ с просьбой разработать комплекс политических и экономических мер в ответ на уничтожение памятников солдатам-освободителям в странах Прибалтики и Польши. Соответствующее положение вошло в резолюцию, принятую по итогам заседания Патриотической платформы.

НАТО разместила ролик о так называемых «лесных братьях», боровшихся с советской властью в Прибалтике в 1940−50-х годах, назвав их борцами с «советскими оккупантами». В видео рассказывается история приблизительно 50 тыс. жителей прибалтийских республик, которые вели вооруженную борьбу с советской властью после окончания Второй мировой войны.

Как ранее сообщало ИА РЕ, 12 июля в аккаунте НАТО в Twitter появился фильм о «лесных братьях», в котором деятельность «партизан» называется борьбой с «советскими оккупантами»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook назвала видеоролик НАТО о «партизанской борьбе «лесных братьев» с советским режимом» «отвратительной акцией».

«НАТО опубликовало фильм о «партизанской борьбе «Лесных братьев» с советским режимом», — пишет представитель российского внешнеполитического ведомства, — Эта организация, созданная на основе фашистских недобитков, совершила более 3 тыс. диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей».

При этом Захарова напомнила, что за «лесными братьями» вплоть до середины 50-х г. стояли западные спецслужбы.

«Об этом собраны тома документов, — говорит дипломат. — И НАТО об этом известно лучше, чем кому бы то ни было. Есть и рассекреченные, хотя и подредактированные материалы ЦРУ на этот счет».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД о фильме НАТО о «лесных братьях»: «Историческое извращение»