Губернатор Петербурга обжаловал решение суда о запрете «монопольных» ГУПов

Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко намерен в суде оспорить право государственных унитарных предприятий города получать госконтракты без конкурса, вопреки мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как сообщили 13 июля в Санкт-Петербургском городском суде, там уже зарегистрировали апелляционную жалобу на решение горсуда по первой инстанции по административному исковому заявлению ФАС. «Жалоба подана губернатором Санкт-Петербурга, к производству пока не принята», — уточнили в пресс-службе горсуда.

Санкт-Петербургский городской суд 14 июня частично удовлетворил иск антимонопольщиков о признании статьи 7−1 закона о ГУПах Санкт-Петербурга недействующей. ФАС боролась с этим законом на протяжении нескольких лет. Согласно ему, петербургские ГУПы обладают монополией на выполнение госконтрактов в некоторых сферах. Поправка, вводившая соответствующие ограничения для остальных компаний, появилась еще в 2007 году при губернаторе Валентине Матвиенко.

ФАС считает это ограничением конкуренции, так подобная ситуация возможна лишь в сферах, где нет конкурентного рынка, в отличие от тех областей, где петербургские ГУПы по факту являются монополистами.

В итоге, согласно решению суда, ГУПы, которые занимаются транспортом, гостиничным, информационным обслуживанием чиновников, техническим обслуживанием, ремонтом объектов гражданской обороны, проведением инженерных изысканий, строительством и проектированием, содержанием мостов, тоннелей, набережных, ритуальными услугами, праздничным оформлением должны участвовать в конкурсах на общих основаниях.

До того, как подать в суд, петербургское управление ФАС пыталось добиться изменения закона, отправив Георгию Полтавченко предписание. Но в Смольном не отреагировали, так как считают ограничения конкуренции обоснованными.