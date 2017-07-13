В Бразилии проходят манифестации из-за приговора бывшему президенту

Бразилиа, , 13:39 — REGNUM Протестующие за и против приговора суда первой инстанции бывшему президенту Луису Игнасио Луле да Сильва 12 июля вечером вышли на улицы Сан-Паулу, крупнейшего города Бразилии, в результате чего военной полиции пришлось вмешаться, чтобы избежать возможных столкновений и массовых беспорядков, сообщает El Periódico.

Протест начался на центральном проспекте Авенида Паулиста и планировался как протест с требованием отставки президента Бразилии Мишела Темера, втянутого в коррупционный скандал, однако в конечном итоге на демонстрацию собрались сторонники и противники Лулы да Силва.

В конце дня сторонники Лулы да Силвы, в основном активисты профсоюзов и общественных движений, собрались возле Музея искусств Сан-Паулу для выражения поддержки 71-летнему политику, обвиненному в принятии от частной компании в качестве незаконного вознаграждения за свое покровительство большого особняка на берегу океана в штате Сан-Паулу.

Меньше, чем в квартале от Авенида Паулиста, перед Федерацией промышленности Сан-Паулу, наиболее влиятельного работодателя в стране, другие движения, выступающие против Лулы да Силвы, собрались, чтобы отпраздновать приговор с флагами Бразилии и плакатами в пользу судьи Моро. Они также призывали к немедленному лишению свободы Лулы.

Военизированная полиции штата Сан-Паулу не сообщила о количестве людей в протестах, однако организовала установку ограждений, чтобы предотвратить столкновения между демонстрантами, так как случаи провокации к насилию продолжались в течение четырех часов.

Большинство движений, которые в 2016 году поддержали импичмент президента Дилмы Русеф, крестницы и политической преемницы Лулы да Силвы, не приняли участия в мероприятиях в поддержку приговора бывшему президенту, однако поддержали акцию в социальных сетях и призывали людей выходить на марши в других районах города.

Согласно приговору судьи Моро, и если приговор будет ратифицирован судом второй инстанции, бывшему президенту запрещено занимать позиции в общественных местах в течение 19 лет. Если приговор не будет подтвержден, то у Лулы останется шанс на участие в предстоящих выборах в 2018 году.

Другие акции и пикетирования в знак солидарности с Лулой были организованы и запланированы бразильской Партией трудящихся на 12 и 13 июля в штаб-квартире Муниципальной директории образования в Сан-Паулу, где, как ожидается, выступит сам Лула.

Напомним, 12 июля федеральный судья Серхио Моро приговорил бывшего президента Бразилии к девяти годам лишения свободы, посчитав доказанным его участие в пассивной коррупции и отмывании денег по делу государственной нефтяной компании Petrobras.