Рогозин прокомментировал ролик НАТО про «лесных братьев»

Москва, , 13:33 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Twitter подверг жесткой критике видеоролик Североатлантического альянса о прибалтийских «лесных братьях».

«Ролик НATO про «лесных братьев», убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля 2017 г. представители НАТО разместили в Twitter ролик о так называемых «лесных братьях». Речь идет о вооруженных отрядах, которые боролись с советской солдатами в Прибалтике.

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