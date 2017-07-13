В Южный ВО поступило более 20 новейших образцов техники

Москва, , 12:48 — REGNUM На вооружение в мотострелковое соединение 8-й общевойсковой армии, дислоцированной в Ростовской области, в июле 2017 года поступило 5 новых штабных машин, оснащенных средствами автоматизации связи, сообщили в Минобороны РФ.

В июле 2017 года на вооружение войск Южного военного округа (ЮВО) поступило более 20 новейших образцов техники.

Войска получили командно-штабные машины Р-149АКШ на базе КамАЗа, предназначенные для организации засекреченной связи в сложных условиях эксплуатации и в условиях постановки преднамеренных помех в радиосетях, а также станции спутниковой связи Р-439МД2 на базе бронеавтомобиля К1Ш1.

С начала 2017 года в войска ЮВО поставлено более 600 единиц новой и модернизированной техники, в том числе более 450 единиц автомобильной и бронетанковой техники, что составляет около 35% от запланированных поставок в этом году.

Напомним, в 2016 году в войска ЮВО было поставлено около 1200 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, заявлял, что Минобороны России продолжит укреплять войска в Южном военном округе из-за ситуации на юге-востоке Украины и угроз мирового терроризма.

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