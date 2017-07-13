СМИ: Саммит Украина-ЕС завершится без одобрения итогового заявления

Киев, , 12:43 — REGNUM Согласование декларации девятнадцатого саммита Украина-ЕС сорвано из-за позиции официального Брюсселя. Об этом, как передает «Европейская правда», стало известно после встречи президента Украины Петра Порошенко, главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и главы Евросовета Дональда Туска.

По данным издания, представители официального Киева настаивали на том, чтобы в заявление было включена формулировка из преамбулы соглашения об ассоциации ЕС-Украина, в которой Брюссель «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор».

«ЕС оказался категорически против, — говорится в сообщении. — Финальные переговоры с ЕС только ухудшили ситуацию».

В материале издания уточняется, что отсутствие совместного заявления, по правилам европейской дипломатии, является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях сторон.

Напомним, саммит Украина — ЕС проходит в Киеве 12−13 июля.