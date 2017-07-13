Порошенко не теряет надежды вернуть Донбасс и Крым

Киев, , 12:52 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что следующие саммиты Украина — ЕС пройдут в Донецке (ДНР) и Ялте (Россия). Об этом Порошенко заявил сегодня, 13 июля, на XIX саммите Украина — ЕС, который проходит в Киеве, передает ИА REGNUM.

«Этот саммит вошел в историю как саммит без виз и с евроассоциацией. Очень важно, что результаты нашей работы каждый может увидеть собственными глазами… Позвольте мне выразить это предположение. Следующие саммиты мы проведем в Донецке и Ялте. Я бы все возможное для этого сделал», — сказал Порошенко.

Он напомнил, что за месяц более 100 тысяч украинских граждан воспользовались возможностью безвизового режима и посетили страны ЕС.

«Я искренне уверен, что безвиз стал настоящим водоразделом между европейским будущим и советским прошлым нашего государства. Я сказал, что это последнее прощай Советскому Союзу и Российской империи и возвращение Украины в семью европейских народов… Право выбора будущего принадлежит исключительно украинцам. И ни одна страна не имеет права вмешиваться и включать красный свет на этом пути. В то же время ни одна нация не платила такую высокую цену за сближение с ЕС», — сказал Порошенко.

Президент Украины заявил, что «ни одна страна в мире не проводит такие всеохватывающие реформы в условиях продолжающейся внешней агрессии».

«Я рад, что такую оценку разделяют наши партнеры в ЕС, международных организациях. Для нас это очень важно… Мы должны преодолеть наибольший вызов, с которым Украина столкнулась со времен независимости — продолжающуюся «российскую агрессию», «оккупацию» части территорий, «незаконную аннексию Крыма», гибридную войну, которая развернута на всех фронтах — военном, политическом, экономическом, гуманитарном, информационном, в киберпространстве. Обеспечить всестороннее решение нынешнего кризиса возможно только при условии полного и бесповоротного возврата России в рамки международного права. Именно поэтому ключевым является сохранение единства внутри ЕС», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2017 года ЕС окончательно ратифицировал соглашение об ассоциации (СА) с Украиной и создание зоны свободной торговли. Министры стран — членов ЕС утвердили решение формально, без обсуждения. Это заключительный этап процесса ратификации, который позволит начать реализацию соглашения с 1 сентября.

«11 июля Совет принял решение о заключении соглашения об ассоциации с Украиной от имени Европейского союза. Это происходит накануне саммита ЕС — Украина в Киеве 12 и 13 июля», — сказано в сообщении Совета ЕС.

Ранее, 13 июня, Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации СА между Украиной и Евросоюзом.