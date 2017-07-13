Сектор Газа остался без электричества

Газа, Палестина, , 12:51 — REGNUM В секторе Газа из-за нехватки топлива была отключена единственная электростанция, в результате чего два млн жителей остались без электричества, передает 12 июля Der Deutschlandfunk, со ссылкой на израильские СМИ.

До этого они могли пользоваться электричеством только два часа в день. Электростанция, которая поставляла около 30% электричества в сектор Газа, перестала работать еще в апреле 2017 года, так как между властями Палестины и ХАМАС были расхождения по налогообложению.

Две недели назад Египет поставил в сектор около млн литра дизельного топлива, но, как оказалось, даже на такой срок его было недостаточно.

Когда жители города вновь смогут пользоваться электричеством остается неизвестным, пишет издание.

Напомним, ООН предупреждал, что к 2020 году сектор Газа может превратиться в «необитаемый анклав».

В новом докладе ООН говорится, что за последнее десятилетие, с момента прихода к власти ХАМАС в 2007 году и начала израильской блокады, в секторе сложилась крайне тяжелая социально-экономическая ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, все больше людей нуждаются в медицинской помощи, продолжительность ежедневных школьных занятий пришлось сократить до четырех часов, занятость населения снизилась до рекордных показателей.