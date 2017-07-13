Пожилым пайщикам Новгородского облпотребсоюза вернут деньги

Великий Новгород, , 12:34 — REGNUM Пожилым пайщикам Новгородского облпотребсоюза, признанного банкротом в 2015 году, вернут деньги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, договорённость об этом достигнута в ходе переговоров временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина и руководителей НС Банка, областное отделение которого является крупнейшим кредитором облпотребсоюза.

Новгородцы, особенно пожилого возраста, неоднократно поднимали вопрос о возврате вложенных в потребительское общество паёв. Эта проблемы была также озвучена 21 июня, на встрече жителей Великого Новгорода с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном округеи врио главы региона Андреем Никитиным.

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«Понимая серьезность проблемы, НС Банк рассматривает возможные варианты выкупа кредиторских требований к облпотребсоюзу и уже принял решение о приобретении паёв у владельцев пенсионного возраста», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области. Пожилые люди составляют 84% от числа всех пайщиков облпотребсоюза.

График выкупа кредиторских требований будет составлен в течение 10 дней.

«Это не лишает жителей области, доверивших свои деньги потребительскому обществу, права в соответствии с законом о банкротстве обращаться за выплатами к арбитражному управляющему», — также сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородское областное потребительское общество (НОПО) «Облпотребсоюз» было признано банкротом в августе 2015 года. В декабре 2015 года Центросоюз России приобрел на открытых торгах недвижимость Новгородского облпотребсоюза — пищекомбинат и Центральный рынок, которые расположены в Великом Новгороде.

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