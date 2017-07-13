В Siemens опровергают новые поставки турбин в Крым

Симферополь, , 12:26 — REGNUM Немецкий концерн Siemens не подтверждает ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в Крым были поставлены еще две газотурбинные установки. Об этом 13 июля заявил представитель компании Вольфрам Трост, передаёт ТАСС.

«Актуальным остается наш предыдущий пресс-релиз — мы полагаем, что на полуострове находятся две наших турбины. Спекуляции еще о двух турбинах мы не комментируем», — заявил Трост.

Ранее сегодня агентство Reuters сообщило о том, что в порту Феодосии якобы были замечены две новые газовые турбины, похожие по параметрам на те, что выпускает Siemens.

По данным корреспондентов агентства, турбины представляли собой четыре объекта цилиндрической формы длиной несколько метров, покрытые брезентом. Однако подтвердить эту информацию агентство не смогло, ограничившись предположениями.

Напомним, 11 июля компания Siemens подала иск в отношении российской компании «Технопромэкспорт» — представитель пресс-службы концерна Вольфрам Трост заявил, что турбины его производства были поставлены в Крым в нарушение условий договора и в обход санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поставку турбин в Крым, заявлял, что турбины для Крыма произведены в РФ из отечественных компонентов.