Снесённые в Польше памятники советским воинам готовы установить на Кубани

Краснодар, , 12:04 — REGNUM В Краснодарском крае может быть установлен один или несколько памятников советским воинам-освободителям, которые будут демонтированы в Польше в рамках закона о декоммунизации. О готовности разместить их на своей территории заявили депутаты Отрадненского района Кубани, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Это обращение было рассмотрено на последней сессии Законодательного собрания края. Краевые парламентарии такую инициативу поддержали и одобрили, сообщает пресс-служба краевого парламента.

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Как отметил председатель краевого парламента Владимир Бекетов, эта инициатива не самого экономически сильного кубанского района заслуживает одобрения.

Добавим, что законодательную инициативу Польши отрадненские депутаты сочли «предательством памяти воинов Красной армии», сложивших головы за освобождение Европы, сообщают «Кубанские новости». Поэтому народные избранники решили подготовить и направить в МИД России инициативу о готовности принять и установить на территории Отрадненского района часть демонтированных в Польше памятников.

Не просто политическим назвал решение сейма Польши и депутат Госдумы, председатель Патриотической платформы партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин. По его словам, «оно за рамками морали и человечности».

«Польские власти явно не усвоили исторические уроки. Заигрывавшие перед войной с Гитлером, отрывающие куски от оккупированной Чехословакии, сегодня они пытаются забыть, кому обязаны освобождением от нацизма. История повторяет свои уроки нерадивым ученикам», — заявил Саблин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2017 года польский сейм принял закон о сносе памятников солдатам Красной армии, освободившим Польшу от фашистов во время Великой Отечественной войны. Инициатором является глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Нововведение не распространяется на объекты, установленные на кладбищах, а также на те монументы, которые воздвигнуты вне общественных мест. Теперь в Польше в рамках «декоммунизации» разрешён снос почти 500 памятников.

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