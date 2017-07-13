Выборы президента Киргизии: еще четыре кандидата

Бишкек, , 11:42 — REGNUM В ЦИК Киргизии с заявлениями о выдвижении своих кандидатур на предстоящих президентских выборах обратились бизнесмен Куттубек Бешбаков, правозащитник Игорь Трофимов, временно не работающий Максатбек Жумабеков и экс-депутат Улукбек Кочкоров. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

напоминает, что в 2014 году Куттубек Бешбаков, будучи главой строительной компании, обвинялся по статьям «Мошенничество», «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка документов».

Отметим также, что в отношении руководителя ОсОО «Правозащитный центр имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного» Игоря Трофимова в мае 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды». Поводом для этого послужили его публикации в социальных сетях. Президентские выборы в Киргизии должны пройти 15 октября 2017 года.