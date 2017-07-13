Выборы мэра Якутска: «Кампания пока крайне унылая, но кандидаты интересные»

Якутск, , 11:36 — REGNUM В Якутске стартовала избирательная кампания, которая завершится голосованием за главу города. Пока предвыборная агитация в городе практически отсутствует, и подготовка к выборам проходит крайне уныло, поделился наблюдениями с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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Кандидатов пока только трое: самовыдвиженцы председатель ТСЖ Элеонора Новгородова и инженер ПТО ООО «ТСК+» Сергей Субурусский, а также представитель ЛДПР Гаврил Парахин. Выдвинувшихся претендентов на выборы главы столицы республики политолог называет интересными.

«Элеонора Новгородова может оживить компанию и стать неким символом оппозиционно настроенных граждан, если сумеет правильно воспользоваться своими преимуществами. Что касается Субурусского, то он имеет или имел долю в 1% как минимум в семи компаниях. Возможно, он представляет на выборах якутское строительное лобби», — подчеркнул Андрей Данилов.

Он считает, что скоро список кандидатов пополнится: ради участия в избирательной кампании КПРФ выдвинет кто-то из коммунистов.

«Будут технические участники: один от мэрии, другой — от кандидата, который намерен вступить в борьбу. Возможно, Субурусский как-то будет связан с Новгородовой. А «Справедливая Россия» может и договорится с «Единой Россией», я не исключаю и такой вариант. Эсеры могут не участвовать, так как с «ЕР» у них нет особых разногласий, а КПРФ надо напомнить о себе, выдвинуть кандидатов. Но мы не можем исключать сюрпризов от эсеров и появления кандидата с харизмой и деньгами, но пока я такого не вижу. Что касается «Единой россии», то баллотирующийся от неё действующий глава города Айсен Николаев всегда успеет зарегистрироваться: избирательная комиссия находится на несколько этажей ниже его кабинета», — также отметил политолог.

Он уверен, что «это будет ещё одна крайне унылая избирательная кампания, так как фаворитом является сегодня действующий мэр».

«Хотя особых позитивных или отрицательных итогов его работы в городе не могу отметить на фоне тех же Ильи Михальчука и даже Юрия Заболева. Какие масштабные проекты осуществлены в городе? Это ремонт дорог за счёт федеральных и республиканских средств? Озеленение города —это тоже вопрос двоякий. Ну, возможно, могу отметить, что службы как работают, так и работали, и на этом спасибо. Хуже не стало по крайней мере», — также пояснил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Якутска пройдут 10 сентября. Кандидат Гаврил Парахин заявлял о намерении первым делом на посту главы города победить коррупцию. Сергей Субурусский, в случае победы, намерен изменить ситуацию со скандалы с землёй, жалобами жителей города на работу ЖКХ, игнорированием властью вопросы граждан.