Каждый третий житель Германии «восхищается» Меркель — Die Zeit

Берлин, , 10:53 — REGNUM Каждый третий житель Германии «восхищается» канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Институтом прикладных общественных наук, пишет 13 июля Die Zeit.

Около 36% респондентов отметили, что работа канцлера «их восхищает». Она становится все более популярной среди избирателей, что имеет немаловажное значение для ее партии Христианско-демократического союза (ХДС) на фоне предвыборной гонки в бундестаг.

О главном сопернике Меркель председателе Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Мартине Шульце так могут сказать только 15% респондентов.

Помимо этого, 77% сказали, что «доверяют» Меркель, еще в марте 2017 года этот показатель был на отметке 50%.

Мартину Шульцу «доверяют» лишь 12% респондентов.

Напомним, выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ссылаясь на результаты социологического опроса SPON, СДПГ продолжает терять популярность среди избирателей, от Союза ХДС/ХСС (правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза) их отделяют почти 15%.