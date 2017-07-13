Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму пошли на сделку со следствием

Симферополь, , 10:56 — REGNUM Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Об этом 13 июля сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на адвоката Захтея Александра Попова.

По данным газеты, Захтей и Штыбликов дали показания, которые подтвердили версию следствия о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму. Сообщается, что Захтей отказался от услуг своих защитников, и теперь его дело ведет адвокат, назначенный следствием.

Теперь дела обвиняемых выделены из общего следствия будут вскоре направлены в суд для рассмотрения в особом порядке, что гарантирует им минимальные сроки.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах подтвердил, что Захтей и Штыбликов подписали досудебные соглашения и признали вину с целью получения минимального наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2016 года ФСБ России сообщило о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины. При этом при задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ.

В организации готовящихся терактов обвинили жителя Запорожской области Евгения Панова, признавшего себя сотрудником ГУР МО Украины, и зарегистрированного в Евпатории Андрея Захтея. Затем, в ноябре 2016 года, были задержаны еще три предполагаемых диверсанта — Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко.

Во время следствия часть подозреваемых находилась под арестом в Москве, но в феврале 2017 года Панова и Захтея вернули в Крым. По информации ФСБ, диверсанты планировали произвести серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе.