Елена Ханенкова, , 10:49 — REGNUM

Стремление доказать сговор между кампанией Трампа и российским правительством многим уже кажется не более чем теорией заговора в поисках доказательств. «Слухи… газетные истории… но не свидетельства».Об этом говорит и сам Трамп, и его администрация, а теперь заговорили даже самые прозорливые демократы в Конгрессе.

Недавно сенатор-демократ Дайанн Фейнстейн (из Калифорнии) сказала, что левые просто пытаются скинуть президента и игнорируют проблемы, которые реально волнуют американскийнарод. Об этом задумались и многие другие демократы. О том, что главное — это проблемы страны и нужно в первую очередь больше думать о ней, а не о «русском заговоре"Трампа все больше пишет даже пресса США.

«Недавние статьи The New York Times, направленные против Дональда Трампа-младшего, являются последней попыткой предоставить доказательства сговора там, где их нет», — пишет довольно мейнстримное издание The Hill.

Times сообщила в понедельник о том, что Трамп-младший встречался с российским адвокатом после того, как ему сообщили, что она якобы может предоставить компромат на Хиллари Клинтон и что это было лишь частью «помощи» правительства России Трампу.

Эта история о встрече Трампа-младшего с адвокатом, связанным с Кремлем, была использована, чтобы доказать «более широкую, объективно-беспристрастную», большую историю сговора Трампа с русскими по поводу взлома штаба демократов[DNC] и обнародовании электронных писем Хиллари Клинтон. Но из этих небольших все никак не удается сделать историю-бомбу о «русском следе», хотя каждый уважающий себя либералс придыханием утверждает, а главное, верит, что это так.

«По мере того как эпизод с его участием стал развиваться, Трамп-младший и те, на кого тоже падала тень пытались быть прозрачнымии перестраховаться на каждом шагу. В первой публикации Times, от 8 июля, встреча между Трампом-младшим, Джаредом Кушнером, Полом Манафортом и российским адвокатом описывается как «ранее неописанная», несмотря на то, что и Джаред Кушнер, и Пол Манафорт открыто говорили об этой встрече до публикации статьи Times», — пишет изданиеTheHill.

Хоть в статье Times затем и добавляется: «Поскольку Дональд Трамп-младший не служит в администрации, у него нет обязательств перед службой безопасности и ему не нужно было раскрывать свои иностранные контакты». В общем, эта встреча, которая была изображена как крамола в нескольких антитрамповских СМИ, была и до этого известна — о ней упоминалии Кушнер, и Манафорт.

10 июля Times пошла дальше, заявив, что в письме, в котором сообщалось о встрече, содержалось и обещание сообщить информацию о Клинтон, предоставленную правительством России.

Опять же, соблюдая полную прозрачность, Трамп-младший опубликовал всю цепочку электронной почты в Twitter. В первоначальном письме говорится, что «российский прокурор» предложил кампании Трампа «информацию, которая позволит обвинить Хиллари в отношениях с Россией».

Другими словами, информация, к которой Трамп-младший изначально проявил интерес и хотел получить — это не «взломанные» электронные письма или незаконно полученные документы, но, по-видимому, информация о сделках с Россией в бытность Клинтон госсекретарем. Другими словами, Дональд Трамп-младший не имел оснований полагать, что информация, которую он получит, была чем-то большим, чем сбор информации о сопернике.

«Трамп-младший имел все основания подозревать, что Клинтон действовала нечестно в своих отношениях с Россией. Напомним, что Билл Клинтон выступал с речью за $ 500 000 в России. А Хиллари одобрила передачу урана, после чего ее фонд получил 2,35 млн долларов от контролируемой Россией компании. — Клинтон не раскрыла информацию о сделке.

Аналогичным образом, глава кампании Клинтон Джон Подеста состоял в совете компании, которая получила от правительства России 35 миллионов долларов вместе с другими членами совета директоров от высокопоставленного российского чиновника Анатолия Чубайса и олигарха Рубена Варданяна», — пишет The Hill.

Учитывая это, почему Трампу-младшему было не проводить встречи, на которой он увидел бы улики для обвинения Клинтона в отношениях с Россией, особенно когда большинство средств массовой информации отказалось освещать вопросы, связанные с недобросовестностью Клинтонов?

Трамп младший честно заявил несколько дней назад, что он интересовался «потенциально полезной информацией». Опубликованная цепочка ответов его электронной почты подтверждает эти намерения. Хотя, в конце концов, эта информация, возможно, и была всего лишь предлогом для того, чтобы российский адвокат и предложил свою собственную повестку, связанную с западными санкциями. Но что в этом крамольного?

Где было всеобщее возмущение, когда «украинские правительственные чиновники пытались помочь Хиллари Клинтон помешать Трампу»? Об этом писало издание Politico. Этого не было, потому что Клинтон — любимчик либеральных СМИ, которые составляют около 90% все медиа США. И они, как известно, придерживаются разных стандартов по поводу разных кандидатов. Это было абсолютно очевидно в 2016-ом году.

А упоминания первого же человека, связанного с бывшим бизнес-партнером президента, который сказал, что «Россия поддерживала г-на Трампа», средства массовой информации, конечно, восприняли как «бомбу"и стали раздувать какскандал.

Но почему эта новость так всех вдруг ошеломила? Ведь еще в 2015 году все знали, что Владимир Путин высоко оценивает потенциальное президентство Трампа. В конце концов, он сказал это открыто во время пресс-конференции в декабре 2015 года. «…Он говорит, что хочет перейти на другой уровень отношений, на более глубокий уровень отношений с Россией. Как мы можем это не приветствовать? Конечно, мы приветствуем это».

Мы также знаем, что некоторые страны, известные своими нарушениями прав человека, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Оман, Бруней и Алжир, жертвовали миллионы в Фонд Клинтон. И лишь несколько изданий истолковали их «поддержку», отрицательно.

Учитывая все это, история с Дональдом Трампом младшим, который хотел бы взглянуть на компромат на соперников тоже не доказывает большую «бомбу» — теорию о том, что кампания Трампа координировалась Россией, а взлом комитета демократов [DNC] и обнародование незаконно полученных электронных писем Клинтон — «дело рук России».

Американский народ, конечно, видит всю эту «теорию заговора» в свете либеральных софитов. Но на самом деле 56% населения хочет, чтобы Конгресс и СМИ сосредоточились на реальных проблемах, а не на России. Если либералы будут продолжают придумывать доказательства российского сговора, они вполне могут рассчитывать на то, что выборы в Конгресс 2018 года будут очень похожи на внеочередные выборы в Канзасе, Монтане, Южной Каролине и Джорджии — с безоговорочной победой республиканцев. Избиратели устали от этой пальбы в воздух, они хотят решений насущных проблем, и на данный момент у либералов на повестке нет ничего, кроме доказательств «российской кампании». Да и тех у них тоже нет.