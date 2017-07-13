Президент Узбекистана раскритиковал работу местных политических партий

Ташкент, , 10:58 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, в котором приняли участие депутаты обеих палат парламента Узбекистана, а также их коллеги из областей, районов и городов страны, руководители местных органов власти и представители общественности.

Как сообщает 13 июля пресс-служба президента Узбекистана, на совещании прозвучала критика деятельности представительных органов власти, политических партий и Экологического движения за минувший период, определены задачи по дальнейшему углублению реформ.

Выступая с докладом, президент отметил, что «сегодня политические партии не достигли полного и эффективного выполнения обещаний, данных своему электорату, своих предвыборных программ, все еще не смогли занять прочное место в общественно-политической жизни страны».

"В деятельности политических партий и фракций в Законодательной (нижней) палате Олий Мажлиса (парламента) нет конкретных предложений и инициатив по реализации приоритетных целей и задач», — подчеркнул президент.

В частности, по словам Мирзиёева, народно-демократическая партия, «выступающая защитником интересов пенсионеров, малообеспеченных слоев населения», не выказывает продуманных инициатив по повышению уровня их жизни, усилению их социальной активности, поддержке участия этих категорий населения в осуществлении общественного контроля за деятельностью государственных органов.

«Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) ставит перед собой задачи по возрождению, дальнейшему обогащению национального наследия и ценностей, развитию туризма. Однако не проявляет достаточную активность в совершенствовании соответствующего законодательства, контроле за исполнением законов», — подчеркнул глава Узбекистана.

Говоря о социал-демократической партии «Адолат» (Справедливость), глава государства отметил, что партия призвана действовать во имя обеспечения социальной справедливости, защиты интересов населения в сферах науки и образования, здравоохранения.

«На самом деле партия не проявляет инициативность в утверждении верховенства закона и справедливости в обществе, улучшении медицинского обслуживания и обеспечения населения лекарствами», — подчеркнул Мирзиёев.

Он также подверг критике партию, выдвинувшую его кандидатом в президенты — Либерально-демократическую партию Узбекистана, которая «также не отвечает требованиям электората».

"Любая политическая партия может считаться политической силой только тогда, когда идет в ногу со временем, способна соответствовать жестким требованиям современности», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана призвал парламентариев осуществлять деятельность, «исходя из своих программных задач, конкретно определить подконтрольные министерства и ведомства, вести с ними системную работу».

Мирзиёев также отметил необходимость для партий «пересмотреть свои программные цели и задачи, проводить работу в идеологическом направлении, внести в свои программы необходимые изменения и дополнения, изучив при этом мировой опыт и укрепив международное сотрудничество».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам выборов парламент, состоявшихся 21 декабря 2015 года, 52 депутатских места получила Либерально-демократическая партия Узбекистана, 36 ─ Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение), 27 — Народно-демократическая партия Узбекистана, 20 ─ Социал-демократическая партия «Адолат». Еще 15 депутатских мест предоставлено Экологическому движению Узбекистана. По данным ЦИК, 24 депутата, это 16% мест в парламенте — женщины. Среди избранных 150 депутатов в нижнюю палату парламента 40 человек (27%) ранее уже избирались депутатами.