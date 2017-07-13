Евгений Савченко назвал кандидатов в Совфед от Белгородской области

Белгород, , 10:42 — REGNUM Евгений Савченко, который станет кандидатом в губернаторы от «Единой России» на выборах 2017 года, 12 июля назвал имена тех, кто, возможно, будет представлять Белгородскую область в Совете федерации.

Полномочия действующего сенатора, выбранного губернатором, истекают в сентябре 2017 года. Сейчас этот пост занимает Николай Рыжков, и Савченко считает, что сенатор может пойти на второй срок. Второй кандидат — замгубернатора Наталия Полуянова.

«Хочу обратить ваше внимание, что мы вместе идем на выборы. И Наталия Владимировна, и вы — в списке кандидатов в члены Совета Федерации. Ваша речь — речь кандидата в члены Совета Федерации», — цитирует слова Савченко портал «БелПресса».

Вторым сенатором от Белгородской области до 2020 года является Иван Кулабухов, которого в 2015 году выбрали депутаты облдумы.

Напомним, действующего главу региона Евгения Савченко выбрали кандидатом в губернаторы Белгородской области на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», которая прошла 12 июля в Прохоровке.

Кандидата выбрали тайным голосованием: Савченко поддержали 154 человека, всего 162 бюллетеня были признаны действительными. Вторым претендентом на роль кандидата была заместитель губернатора Наталия Полуянова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Евгений Савченко идет уже на седьмой губернаторский срок. Он не покидал свой пост с 1993 года. О намерении баллотироваться он заявил еще в феврале, когда в СМИ обсуждалась его возможная отставка.

Решение Савченко поддержал президент Владимир Путин. На встрече с губернатором в Кремле он назвал Савченко «очень опытным и эффективным человеком» и пообещал позже решить, как организовать «юридическую, техническую сторону» его выдвижения в качестве кандидата. По данным ряда СМИ, в июле президент планирует посетить Белгородскую область.

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Ранее с кандидатами на пост губернатора определились три партии. Кандидатом на должность губернатора от ЛДПР стал Константин Климашевский, помощник депутата Госдумы ФС РФ Александра Старовойтова по работе в Белгородской области, координатор регионального отделения партии, кандидат экономических наук. КПРФ выдвинула депутата Белгородской областной думы Станислава Панова. «Справедливую Россию» будет представлять заместитель председателя комитета белгородской облдумы по образованию, молодежной политике и СМИ, директор ЗАО «Аспект Центр» Юрий Осетров.

Выборы губернатора Белгородской области пройдут 10 сентября 2017 года, в единый день голосования.

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