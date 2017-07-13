Die Zeit: Германия и Франция — политический костяк европейской безопасности

Берлин, , 10:34 — REGNUM От сотрудничества Германии и Франции зависит будущее Евросоюза, так как именно эти страны могут составить политический костяк европейской безопасности, пишет 13 июля Die Zeit.

«Ни одна страна ЕС не в состоянии в одиночку решать проблемы безопасности, поэтому именно Германия и Франция должна стать примером для других стран—членов союза в оборонной сфере», — заявил Кристиан Мёллинг, доктор наук и эксперт по вопросам безопасности и обороны в Немецком фонде Маршалла.

Еще в 2016 году страны в рамках двусторонних консультаций на уровне министерств внутренних дел и министерств обороны обменивались мнениями о будущем оборонной политики ЕС.

Как показала практика, у Парижа и Берлина расходятся мнения по многим вопросам, связанные с безопасностью ЕС, пишет издание.

«Однако после Brexit именно Франция должна стать главным союзником Германии в сфере обороны», — добавляет Мёллинг.

Напомним, что военные силы Франции и Германии совместно представляют 40% всех оборонных мощностей ЕС.