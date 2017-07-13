Король Испании просит гарантий для испанцев в Великобритании после Brexit

Лондон, , 10:03 — REGNUM Король Испании 12 июля призвал испанское и британское правительства «работать» над тем, чтобы сохранить и даже улучшить двусторонние отношения и чтобы соглашения о Brexit стали гарантией «доверия и уверенности» резидентов в каждой из этих двух стран, сообщает El Confidencial.

В первый день государственного визита испанской королевской четы в Великобританию Филипп VI передал это послание британским парламентариям на встрече в совместном заседании обеих палат британского парламента, в котором приняла участие и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

После чего состоялся ужин в Букингемском дворце с присутствием британской королевской семьи в полном составе, предпринимателей и политических деятелей обеих стран.

Король Испании предупредил, что Испания и Соединенное Королевство должны гарантировать «ценный актив», составляющий человеческие связи между двумя народами, а также взаимное сочувствие и знания, чтобы «с уверенностью и оптимизмом» отвечать на вызовы.

В своей речи в Вестминстерском дворце первый из испанских монархов в парламенте Великобритании за 31 год, король также упомянул о Гибралтаре, выразив надежду в налаживании необходимого диалога и удвоении усилий правительств двух стран в преодолении различий, что позволит достичь прогресса на пути решения, приемлемого для всех.

Королева Елизавета II, со своей стороны, заявила, что «с такой большой общей историей» неизбежно были случаи, в которых «позиции не сходились», но «интенсивность» дружбы между двумя странами «породила сильный дух сотрудничества и доброй воли».

Ранее в Вестминстерском дворце король имел возможность приветствовать лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, спикера палаты общин Джона Беркоу и главу палаты лордов лорда Фаулера. Политики выразили уверенность в том, что, несмотря на Brexit, двусторонние отношения будут оставаться столь же позитивными в ближайшие годы.

Король получил громкие и продолжительные аплодисменты со стороны парламентариев в заключение своей речи, выступив почти полностью на английском языке.

Напомним, сотрудничество в рамках ЕС позволило двусторонней торговле между Испанией и Великобританией в 2016 году превысить €30,2 млрд (с €7,970 млрд торгового профицита для Испании). Великобритания стала основным местом испанских инвестиций, с накоплением их объема в €82,5 млрд к 2015 году, что создало в Великобритании около 140 тыс. прямых рабочих мест. Со своей стороны, Великобритания была в 2015 году вторым по величине иностранным инвестором в Испанию, вложив в страну €44,745 млрд.

Однако между странами в свете Brexit остается неразрешенным вопрос о статусе Гибралтара, британской заморской территории на средиземноморском побережье Испании, которую Испанская империя потеряла еще в 1704 году. Гибралтар является членом ЕС через членство Великобритании и в результате Brexit может оказаться в невыгодной для себя экономической изоляции.