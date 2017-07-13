Пропавшую в Забайкалье девочку полутора лет нашли в изможденном состоянии

Чита, , 09:58 — REGNUM Девочка, пропавшая в начале июля в Забайкальском крае, была найдена живой, но в изможденном состоянии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Девочка была обнаружена около полудня 2 июля 2017 года в 1,5 км от животноводческой стоянки лежащей на земле в изможденном состоянии при отсутствии пищи и воды, с солнечными ожогами, — говорится в сообщении. — Ее жизни угрожала реальная опасность».

Инцидент произошел в Дульдургинском районе (Забайкальский край). Девочка ушла из дома в то время, как родители выпивали.

Семья — муж, жена и двое детей 2014 и 2016 годов рождения — переехала из соседнего района. В Дульдургинском районе родители устроились на работу на животноводческую стоянку.

«1 июля 2017 года они изрядно употребили спиртные напитки, после чего уснули в вагончике, оставив детей без присмотра, — говорится в сообщении. — Полуторагодовалая девочка в ночное время, не осознавая в силу возраста своих действий, вышла из вагончика через незапертую дверь на улицу и ушла в неизвестном направлении».

Родители пришли в себя 2 июля, но не стали искать ребенка, продолжая застолье. Они не пытались найти дочь и не обратились за помощью.

После того как родители обратились в правоохранительные органы, начались поиски: по тревоге были подняты сотрудники полиции и сотрудники Национального парка «Алханай». Помощь в поисках оказали жители села Красноярово, приняв активное участие в поисковых мероприятиях.

Девочку отвезли в больницу. Родителей поставили на учет во всех органах профилактики Дульдургинского района. В отношении этих людей возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ).

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