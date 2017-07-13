Евродепутат о беженцах: НАТО может помочь ЕС в борьбе с контрабандистами

Париж, , 10:02 — REGNUM Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер потребовал усилить меры борьбы с контрабандистами, которые занимаются перевозкой беженцев с ливийских берегов в Италию, «даже если для этого потребуется применение оружия» пишет 12 июля Die Zeit.

«Евросоюз должен действовать гораздо решительнее в борьбе с нелегальными перевозчиками, потому что их действия являются бесчеловечными», — заявил он в интервью изданию.

Он предложил увеличить состав сотрудников пограничного агентства ЕС Frontex до 10 тыс. человек, а также не исключил, что «военные корабли НАТО в Средиземном море когда-нибудь будут помогать в борьбе с нелегальной миграцией».

Как сообщало ИА REGNUM, контрабандистов, нелегально перевозящих африканцев по Средиземному морю в ЕС называют шлепперами. Их цель — заработать как можно больше денег на «наивных мигрантах».

Чаще всего они предлагают два варианта: «all inclusive» (полное сопровождение), которое стоит от пяти до $10 тыс., и «пошаговый пакет» стоимостью одну тыс. долларов, чем пользуются большинство беженцев.

Часто мигрантов, которые выбирают второй вариант, ждет обман. Контрабандисты могут продать их в рабство, посадить за решетку, эксплуатировать и так далее. Данную ситуацию никто не может предотвратить, добавляет издание.

Тем временем шлепперы продолжают постепенно увеличивать цены на перевозку, так как спрос на нее растет с каждым днем.