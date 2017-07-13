Законопроект по санкциям против РФ внесен в Конгресс США

Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Представители Демократической партии США внесли в Палату представителей Конгресса США вариант законопроекта об ограничительных мерах, направленных против Российской Федерации и Ирана. Об этом передает агентство Reuters.

«Демократы в Палате представителей США представили новую версию проекта закона, который предусматривает расширение санкций против РФ и Ирана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный законопроект совпадает c документом, за который Сенат США проголосовал в середине июня 2017 г. Тогда документ так и не был поставлен на голосование в Палате представителей США из-за процедурных вопросов.

Законопроект представили лидер демократической фракции нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер, а также зампредседателя комитета по иностранным делам палаты Элиот Энгел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных компаний и физических лиц России. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики страны.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против страны.

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