США не смогут больше принимать беженцев в этом году

Вашингтон, , 09:50 — REGNUM США достигли установленного администрацией президента США Дональда Трампа предела допуска в страну мигрантов, сообщает 13 июля Press Association.

Постановление Верховного суда, принятое в июне 2017 года, гласит, что Соединенные Штаты могут допускать на свою территорию 50 тыс. мигрантов в год.

В среду, 12 июля число беженцев, проникнувших в страну с октября 2016 года (начало бюджетного года в США), составило 50 тыс. 86 человек. Каждого мигранта ждет строгий процесс проверки и отбора.

Мигрантам потребуется доказать, что они имеют близких родственников в США, либо представить свидетельство того, что их ждет в стране работа или учеба.

На 2016 бюджетный год лимит на въезд мигрантов в Соединенные Штаты был выше и составлял 85 тыс. человек.

Напомним, постановление Верховного суда США, принятое в июне 2017 года, было в рамках борьбы за реализацию указа президента Трампа о запрете на въезд в страну граждан некоторых стран. Данный указ был блокирован некоторыми либеральными судьями штатов, но частично разрешен Верховным судом США, в котором доминируют республиканцы.

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