Задержанных в КНР граждан Японии будут судить по китайским законам

Пекин, , 09:40 — REGNUM Министерство иностранных дел КНР подтвердило информацию о задержании 35 граждан Японии, подозреваемых в мошенничестве. Пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан заявил, что власти КНР уже оповестили японскую сторону об аресте иностранных граждан.

Ранее в японских СМИ появилась информация, что все 35 человек были задержаны на территории китайской провинции Фуцзянь. Задержанных подозревают в телефонном мошенничестве, жертвами которого становились жители Японии. Злоумышленники вымогали у своих жертв крупные суммы денег, пишет «Чжунго жибао».

Ущерб, нанесенный мошенниками своим жертвам, оценивается в десятки тысяч долларов США. По данным правоохранительных органов, преступная группировка вела свою деятельность, находясь в Китае, для того, чтобы запутать сотрудников японской полиции.

В ближайшие дни задержанным гражданам Японии предъявят официальное обвинение. Судить злоумышленников будут на территории КНР, так как Пекин и Токио до сих пор не ратифицировали соглашение об экстрадиции преступников.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, шестеро граждан Японии были задержаны в китайских провинциях Хайнань и Шаньдун в марте 2017 года.

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