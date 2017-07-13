США подтверждают свои планы в сворачивании помощи Латинской Америке

Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Правительство США 12 июня подтвердило планы по сокращению иностранной помощи странам Латинской Америки и Карибского бассейна, утверждая, что сокращения входят в часть общего сокращения бюджета Госдепартамента и не будут препятствовать реализации программ, которые считаются приоритетными, сообщает El Diario.

Помощник государственного секретаря по Латинской Америке и Карибскому бассейну Франсиско Палмиери ответил на критику со стороны ряда американских законодателей во время слушаний в Конгрессе, где обсуждались предложения по бюджету на 2018 финансовый год, поданные в мае правительством Дональда Трампа.

«Иностранная помощь сократилась на глобальном уровне», — заявил Палмиери, когда его спросили о заметных сокращениях помощи в латиноамериканский регион.

В частности, республиканцы в Конгрессе Джефф Дункан и Илеана Рос-Лехтинен поставили под сомнение решение полностью удалить статью финансирования Кубы, которая в 2016 финансовом году получила $20 млн.

«Может ли гражданское общество на Кубе выжить без средств для демократии (из США)?», — спросила Рос-Лехтинен.

Палмиери ответил, что у правительства Трампа все еще есть «другие инструменты», которые позволяют нам «надавить на Кубу по вопросам прав человека», в том числе существование «посольства в Гаване» или разговоры на многосторонних форумах, таких как ООН.

Он также привел пример «прямых переговоров» и «диалог по правам человека» между США и Кубой, последняя сессия которых была проведена в октябре 2016 года в Гаване.

«Президент (Трамп) ясно дал понять, что вопрос прав человека на Кубе будет приоритетом по отношению ко всему, что мы делаем на американском континенте», — заявил Паммиери.

Бюджетное предложение Трампа, которое еще должно получить одобрение от Конгресса, также исключает финансирование продвижения демократии в Венесуэле и Никарагуа, что тоже было раскритиковано Рос-Лехтинен.

В отношении Венесуэлы Палмиери заявил, что это «абсолютно необходимо продолжать оказывать поддержку венесуэльскому народу в его усилиях по восстановлению демократических институтов», и что Государственный департамент будет продолжать работать над этим.

Что касается Никарагуа, Палмиери утверждал, что у США есть «хорошо укомплектованное посольство», и что их усилия будут «продолжать продвигать национальные интересы» США в данной стране Центральной Америки.

Напомним, предлагаемый бюджет, который, вероятно, еще претерпит изменения до его утверждения, выделяет $1,093 млрд на операции Госдепартамента в Северной и Южной Америке, на $614 млн меньше по сравнению с 2016 финансовым годом. Финансовая помощь существенно сократилась для всех стран в этом регионе.