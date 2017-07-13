Франция призывает к созданию еврозоны с общим бюджетом и правительством

Париж, , 09:34 — REGNUM Президент Франции обвинил Германию в «нечестной игре», говоря о том, что «она извлекает выгоду из-за дисбаланса в еврозоне», пишет 13 июля Die Zeit, ссылаясь на интервью Эммануэля Макрона французской газете Ouest-France.

Он считает, что Германия конкурентоспособна благодаря тому, что в еврозоне есть более слабые экономики других государств.

Макрон называет «нездоровой ту ситуацию, при которой сильные страны выигрывают и становятся еще сильнее, а слабые, у которых и так наблюдается высокий уровень государственного долга, набирают еще больше обязательств и становятся еще слабее».

Поэтому президент Франции призывает к созданию еврозоны с общим бюджетом и правительством, которое справедливо бы распределяло бюджетные средства.

Напомним, еврозона является экономическим валютным союзом, который объединяет в настоящее время 19 стран ЕС, их общей валютой является евро.