«Лаборатория Касперского»: нас сделали пешкой в чужой игре

Москва, , 09:25 — REGNUM «Лабораторию Касперского» пытаются использовать как инструмент в геополитической борьбе, к которой она не имеет никакого отношения, заявили в пресс-службе организации.

«Судя по всему, «Лаборатория Касперского» оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре», — цитирует заявление Russia Today.

Комментируя решение администрации американского президентао том, чтобы лишить «Лаборатории Касперского» возможности поставлять свою продукцию для использования правительственными агентствами США, в организации отметили, что они — частная компания, никак не ангажированная политически.

«Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля «Лаборатория Касперского» была удалена из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами США.

Администрация общих служб США (GSA) аргументировала решение Вашингтона тем, что нужно обеспечить «целостность и безопасность систем правительства США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают «политизированным» решение Вашингтона: «Лаборатория Касперского» — коммерческая компания, оказывающая конкурентоспособные коммерческие услуги.

В Кремле сожалеют о решении американских властей. По словам Пескова, Россия будет продолжать делать все, что возможно, по защите интересов наших компаний.

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