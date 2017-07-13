Госсекретарь США вновь едет в Катар

Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, как ожидается, повторно посетит Катар после встречи с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизизом Аль Саудом, сообщает 13 июля Associated Press.

Переговоры госсекретаря с представителями стран-участниц дипломатического скандала вокруг Катара пока не привели к видимым изменениям ситуации на Ближнем Востоке.

Визиты Тиллерсона в Кувейт, Саудовскую Аравию и Катар закончились подписанием контртеррористического пакта с Дохой.

Несмотря на это, четыре арабские державы: ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Египет не планируют улучшать отношения с Катаром.

По мнению государств, разорвавших отношения с Дохой, контртеррористического пакта недостаточно, чтобы удовлетворить их требования.

Напомним, 5 июня Египет, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма в регионе. Четверка арабских стран выдвинула ультиматум из 13 пунктов, выполнение которого позволит наладить прежнее сотрудничество с Дохой. Катар категорически отверг выдвинутые требования.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Катар будут вместе бороться с терроризмом