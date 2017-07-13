США меняют на Кубе дипломатических представителей периода Обамы

Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Госдепартамент США назначил Скотта Гамильтона новым поверенным в делах в своем посольстве на Кубе, который на временной основе заменит дипломата Джеффри Делорентиса, курировавшего процесс нормализации отношений США с Кубой с 2014 года, сообщает El Periódico со ссылкой на официальные источники.

Делорентис, который был главой американской дипломатической миссии на Кубе с июня 2014 года, «завершил свою трехлетнюю миссию 7 июля» и покинул посольство, сообщил источник в Госдепартаменте, пожелавший остаться неизвестным.

Когда источник спросили, связано ли изменение с изменением политики по отношению к Кубе нового президента США Дональда Трампа, он ответил, что уход Делорентиса является «частью нормальной ротации дипломатов» США.

Новый глава миссии Скотт Гамильтон имеет ранг советника министра и стал «номером два» в посольстве на Кубе в июле 2015 года, а в настоящее время занимает должность поверенного в делах «на временной основе до дальнейшего уведомления», заявил официальный представитель США.

Напомним, Делорентис был назначен руководителем Секции интересов Кубы в июне 2014 года, что делало его одним из ключевых игроков в процессе двустороннего сближения, начатого в декабре 2014 года президентом США Бараком Обамой и президентом Кубы Раулем Кастро.

С восстановлением двусторонних отношений и открытием посольства США на Кубе в июле 2015 года Делорентис стал поверенным в делах.

Обама официально выдвинул его в качестве посла на Кубе в сентябре 2016 года, однако республиканская оппозиция, сохранявшая контроль над обеими палатами Конгресса, отказалась представить кандидатуру на голосование, и Делорентиса не удалось утвердить в качестве посла.

Гамильтон будет работать на реализацию ужесточения политики в отношении острова, объявленной президентом Трампом в июне 2017 года, запретившей большинству американских компаний совершать сделки с кубинской армией и ограничившей категории американцев, которые могут посещать остров.

Трамп также выразил свою поддержку торгового эмбарго США на острове и обусловил свою готовность вести переговоры с Кубой после «конкретных шагов» в направлении проведения «свободных выборов» и освобождения «политических заключенных», что глубоко возмутило правительство Кастро.