Катар закупит 4 тыс. коров для борьбы с продовольственным кризисом

Доха, , 09:13 — REGNUM Катар получил 13 июля первую партию коров, чтобы развивать в стране собственную молочную отрасль. На эти действия руководство страны решилось из-за блокады, установленной рядом арабских стран и приведшей страну в продовольственный кризис, передает Der Kurier.

Грузовой самолет Qatar Airways доставил из Германии первые 165 коров. Животные уже готовы давать молоко, которое поступит в продажу в ближайшее время, передает компания Power International Holding, занимающаяся поставкой животных в страну.

Катар намерен закупить около четырех тыс. коров в ближайший месяц. Странами—поставщиками будут являться Германия, США и Австралия.

Катарские экономисты подсчитали, что для доставки примерно всех коров, каждая из которых весит до 600 кг, необходимо выполнить около 60 авиарейсов.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия и ее союзники ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в оказании помощи террористам.

Они устроили ему транспортную и продовольственную блокаду.