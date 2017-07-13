Власти Великобритании потратят на модернизацию истребителей $50 млн

Лондон, , 08:59 — REGNUM Более $50 млн потратит Великобритания на обновление бортового комплекса обороны своих истребителей Typhoon. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил министр обороны страны Майкл Фэллон после подписания контракта с итальянской компанией Leonardo.

«Великобритания потратит 40 млн фунтов стерлингов ($52 млн) на модернизацию бортового оборонного комплекса истребителей Typhoon», — сказал он.

Представители правительства Великобритании считают, что обновление комплекса поможет британским военным в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

Напомним, 11 июля правозащитная организация Amnesty International заявила, что способ ведения боевых действий со стороны коалиции, возглавляемой США, в Сирии и Ираке является нарушением международного права и может расцениваться в качестве военного преступления.

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