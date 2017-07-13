ЕС ожидает завершения всех реформ на Украине до конца осени

Киев, , 09:12 — REGNUM До середины ноября 2017 года Украина должна завершить все реформы, чтобы получить очередной транш от Евросоюза, заявил 12 июля вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис в ходе саммита «Украина — ЕС» в Киеве, сообщает пресс-служба правительства Украины.

По его словам, реформы, которые Киев должен завершить, касаются борьбы с коррупцией, вопросов внутренне перемещенных лиц, программ энергоэффективности. Для получения транша Украине необходимо также провести пенсионную и экономические реформы.

В случае выполнения условий ЕС, Киеву будет предоставлен третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительство имеет для этого «план действий, который надо выполнить».

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Напомним, 16 марта 2017 года Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 600 млн евро, при этом вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина «сделала замечательную работу по стабилизации и реформированию своей экономики».

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